СМИ: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом

Вооруженные силы Украины начали использовать новые беспилотные летательные аппараты, сообщает CNN.

По данным телеканала, они оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.

Ее разработали в конце XIX века в Германии. Смесь использовалась Берлином в Первой и Второй мировых войнах в качестве зажигательного вещества для немецких бомб.

Также стало известно, что украинская армия начала использовать беспилотники, оснащенный автоматом Калашникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

