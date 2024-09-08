СМИ: ВСУ начали применять БПЛА с расплавленным металлом
Вооруженные силы Украины начали использовать новые беспилотные летательные аппараты, сообщает CNN.
По данным телеканала, они оснащены резервуарами с жидким металлом — смесью алюминиевого порошка и оксида железа, которая нагревается до температуры 2200°C.
Ее разработали в конце XIX века в Германии. Смесь использовалась Берлином в Первой и Второй мировых войнах в качестве зажигательного вещества для немецких бомб.
Также стало известно, что украинская армия начала использовать беспилотники, оснащенный автоматом Калашникова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru