Телеграм: Помощь Курску, штурмы ТЦК, горящий Альбион

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Во вторник сотни боевиков ВСУ на танках и бронемашинах атаковали Курскую область. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В регионе введен режим ЧС, людей эвакуируют из опасных районов.

«Панцервафли/Panzerwaffle» комментируют тактику ВСУ:

«Как и в случаях с контрнаступлением 2023 года, а также с двумя атаками на Белгородскую область, командование ВСУ где-то на уровне здравого смысла должно было предположить, что на участках, где уже неоднократно предпринимались попытки прорыва, будет выстроена эшелонированная оборона. И с первого дня (если не с первых часов) в подразделения ВСУ летит все, что было заготовлено на случай развития таких событий. Любопытно, что все происходящее беспристрастно фиксируют российские БПЛА, кадры с которых многое расставят по местам. Что в итоге? Вот уже два года действия ВСУ определяются политическими причинами, а также наличием или отсутствием западных вооружений, которые зачастую рассматриваются как панацея от чего бы то ни было. Исходя из этого и планируются дальнейшие шаги и операции. При этом поставки западной военной помощи никогда не были достаточными для конфликта похожего масштаба. В результате ВСУ спорадически применяют технические новинки до тех пор, пока российский ВПК не находит мер противодействия, но на глобальную картину на поле боя это никак не влияет. Все эти факторы приводят к тому, что ВСУ все быстрее двигаются в сторону "сириизации" и террористической тактики, пусть и похожей внешне на действия войсковой группировки».

Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал регионы включиться в оказание помощи жителям Курской области. Откликнулись власти и добровольцы из всех регионов страны.

Политик Максим Руднев рассказывает о том, как помогает Москва:

«То, что сейчас происходит в Курской области, – не что иное, как очередное военное преступление киевского режима, акт терроризма. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Разрушены жилые дома и храмы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о направлении врачей в Курскую область для оказания помощи. Столичные клиники также готовы принять раненых на лечение. Московское отделение партии [«Единой России»] готовит гуманитарный груз для пострадавших и в ближайшее время он будет направлен в Курскую область».

«Всевидящее око» восхищается волонтерами:

«Глядя на события в Курской области, нельзя не восхититься тем, как четко, быстро, слаженно и системно работают наши волонтеры. Всего за пару дней – масштаб работы колоссальный, а уровень организации – очень высокий. Так, Народный фронт успел оборудовать склады и простроить всю логистику оказания помощи как гражданским пострадавшим, так и медикам, и военным. Волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ с Красным крестом открыли целых 20 пунктов временного размещения (ПВР), собрали 400 тонн гуманитарки, а Красный крест собрал почти два миллиона рублей денежных пожертвований. Подобные вещи не делаются с наскока, это результат планомерной, многолетней уже на данный момент работы по координации и организации волонтерского движения, которая ведется в России. И на таких вот трудных ситуациях хорошо видно, насколько эта координация и организация важны и нужны всем. Для того, чтобы люди, оказавшиеся в беде и в трудной ситуации, получили своевременную и эффективную помощь. Разумеется, здесь нужно отдать должное и нашим гражданам, которые всегда готовы прийти на помощь».

«Россия – это я!» пишет о помощи «Народного фронта»:

«"Народный фронт" собрал гуманитарную помощь для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ. Волонтеры передадут генераторы, продукты, средства гигиены, палатки. "Это тысяча продуктовых и гигиенических наборов, средства быта, 200 пар женской и детской обуви и другие вещи, необходимые людям", – сообщил руководитель исполкома "Народного фронта" в Ростовской области Алексей Мирошниченко. В первые сутки атаки ВСУ на Курскую область "Народный фронт" также закупил военнослужащим более 30 коптеров с тепловизионными камерами, более 50 тепловизионных прицелов и более 300 специальных аптечек, оптимизированных для нужд спецоперации. Курск, мы с вами!»

«Темник» подчеркивает, что действия Киева добавили проблем Евросоюзу:

«Цены на газ в Европе подскочили до максимума 2024 года, пишет Bloomberg. Произошло это на фоне опасений того, что ВСУ в Курской области якобы может что-то сделать со станицей в Судже (единственный трубопровод, поставляющий газ из России в Европу через Украину). Ситуация показывает, что Европа по-прежнему крайне болезненно относится к перспективам полного отказа от российского газа. Хотя хранилища, как говорят в ЕС, забиты до отвала, и взят курс на преодоление зависимости от газа из РФ. Также показателен и другой момент. Киев снова создает экономические проблемы для Европы своими действиями. Что вызовет негодование у местных жителей и повлияет на уровень проукраинских настроений».

