Телеграм: Помощь Курску, штурмы ТЦК, горящий Альбион
Нападение ВСУ на приграничные районы Курской области стало главным событием уходящей недели по версии популярных Телеграм-каналов страны...
Нападение на Курскую область
Во вторник сотни боевиков ВСУ на танках и бронемашинах атаковали Курскую область. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В регионе введен режим ЧС, людей эвакуируют из опасных районов.
«Панцервафли/Panzerwaffle» комментируют тактику ВСУ:
«Как и в случаях с контрнаступлением 2023 года, а также с двумя атаками на Белгородскую область, командование ВСУ где-то на уровне здравого смысла должно было предположить, что на участках, где уже неоднократно предпринимались попытки прорыва, будет выстроена эшелонированная оборона. И с первого дня (если не с первых часов) в подразделения ВСУ летит все, что было заготовлено на случай развития таких событий. Любопытно, что все происходящее беспристрастно фиксируют российские БПЛА, кадры с которых многое расставят по местам. Что в итоге? Вот уже два года действия ВСУ определяются политическими причинами, а также наличием или отсутствием западных вооружений, которые зачастую рассматриваются как панацея от чего бы то ни было. Исходя из этого и планируются дальнейшие шаги и операции. При этом поставки западной военной помощи никогда не были достаточными для конфликта похожего масштаба. В результате ВСУ спорадически применяют технические новинки до тех пор, пока российский ВПК не находит мер противодействия, но на глобальную картину на поле боя это никак не влияет. Все эти факторы приводят к тому, что ВСУ все быстрее двигаются в сторону "сириизации" и террористической тактики, пусть и похожей внешне на действия войсковой группировки».
Владимир Путин назвал произошедшее масштабной провокацией и призвал регионы включиться в оказание помощи жителям Курской области. Откликнулись власти и добровольцы из всех регионов страны.
Политик Максим Руднев рассказывает о том, как помогает Москва:
«То, что сейчас происходит в Курской области, – не что иное, как очередное военное преступление киевского режима, акт терроризма. Есть погибшие и раненые, в том числе дети. Разрушены жилые дома и храмы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о направлении врачей в Курскую область для оказания помощи. Столичные клиники также готовы принять раненых на лечение. Московское отделение партии [«Единой России»] готовит гуманитарный груз для пострадавших и в ближайшее время он будет направлен в Курскую область».
«Всевидящее око» восхищается волонтерами:
«Глядя на события в Курской области, нельзя не восхититься тем, как четко, быстро, слаженно и системно работают наши волонтеры. Всего за пару дней – масштаб работы колоссальный, а уровень организации – очень высокий. Так, Народный фронт успел оборудовать склады и простроить всю логистику оказания помощи как гражданским пострадавшим, так и медикам, и военным. Волонтерские штабы #МЫВМЕСТЕ с Красным крестом открыли целых 20 пунктов временного размещения (ПВР), собрали 400 тонн гуманитарки, а Красный крест собрал почти два миллиона рублей денежных пожертвований. Подобные вещи не делаются с наскока, это результат планомерной, многолетней уже на данный момент работы по координации и организации волонтерского движения, которая ведется в России. И на таких вот трудных ситуациях хорошо видно, насколько эта координация и организация важны и нужны всем. Для того, чтобы люди, оказавшиеся в беде и в трудной ситуации, получили своевременную и эффективную помощь. Разумеется, здесь нужно отдать должное и нашим гражданам, которые всегда готовы прийти на помощь».
«Россия – это я!» пишет о помощи «Народного фронта»:
«"Народный фронт" собрал гуманитарную помощь для жителей Курской области, пострадавших от обстрелов ВСУ. Волонтеры передадут генераторы, продукты, средства гигиены, палатки. "Это тысяча продуктовых и гигиенических наборов, средства быта, 200 пар женской и детской обуви и другие вещи, необходимые людям", – сообщил руководитель исполкома "Народного фронта" в Ростовской области Алексей Мирошниченко. В первые сутки атаки ВСУ на Курскую область "Народный фронт" также закупил военнослужащим более 30 коптеров с тепловизионными камерами, более 50 тепловизионных прицелов и более 300 специальных аптечек, оптимизированных для нужд спецоперации. Курск, мы с вами!»
«Темник» подчеркивает, что действия Киева добавили проблем Евросоюзу:
«Цены на газ в Европе подскочили до максимума 2024 года, пишет Bloomberg. Произошло это на фоне опасений того, что ВСУ в Курской области якобы может что-то сделать со станицей в Судже (единственный трубопровод, поставляющий газ из России в Европу через Украину). Ситуация показывает, что Европа по-прежнему крайне болезненно относится к перспективам полного отказа от российского газа. Хотя хранилища, как говорят в ЕС, забиты до отвала, и взят курс на преодоление зависимости от газа из РФ. Также показателен и другой момент. Киев снова создает экономические проблемы для Европы своими действиями. Что вызовет негодование у местных жителей и повлияет на уровень проукраинских настроений».
Украина и её военкоматы
В выходные жители Ковеля в Волынской области Украины попытались взять штурмом военкомат, чтобы освободить насильно мобилизованных.
«Эфир Х | Херсонская область» рассказывает подробности:
«На одной из улиц 60-тысячного Ковеля военкомы скрутили двух молодых парней. Инцидент сразу же стал самой обсуждаемой темой в местных чатах. Люди решили отбить узников, которых могли вскоре отправить на верную смерть – в зону СВО. Украинский город буквально восстал против насильственной мобилизации. Сначала возле здания ТЦК начался митинг. Мирный протест, как это водится на Украине, быстро перерос в бунт и попытку взять военкомат штурмом. Простые украинцы хотят закончить военный конфликт и не умирать за Зеленского, который мнит себя великим полководцем».
«УКРОПСКИЙ ФРЕШ» публикует видео из Харькова:
«Ковельским бунтом дело не закончилось – жители Украины продолжают сопротивляться людоловам из ТЦК. Видео снято в Харькове. Как сообщают местные телеграм-каналы, ТЦКшники попытались задержать человека на рынке, за него вступились прохожие, и собралась толпа, которая перекрыла ТЦКшной машине дорогу. Люди пытаются прогнать ТЦКшников куда подальше. Чем все закончилось, непонятно. Надеемся, что людоловам пришлось уехать восвояси».
«Київ против ТЦК» пишет о восставшей киевлянке:
«Женщина ударила врача ВВК, потому что у ее мужа было онкологическое заболевание, но его все равно мобилизовали. Более того, у нее уже погиб сын на фронте, и еще один служит. Думаю, тут женщину можно понять, даже если врач не лично принимал решение, а в составе комиссии. Вообще хочется, чтобы уже поскорее этот беспредел прекратился, но перспективы туманны».
«РосСкандал» отмечает, что работники военкоматов опасаются работать в одиночку:
«Кровавые избиения ТЦКашников последних месяцев породили в умах могилизаторов новую методику отлова. Теперь на украинские трассы сотрудники ТЦК выходят целыми ротами, понимая, что будет отчаянное сопротивление со стороны великих укров. А киевская хунта рассказывает хохлам и миру, что "процент уклонистов на уровне статистической погрешности". Между тем, к насильственной мобилизации одного лишь хутора уже подключают целые полки! Скоро гаубицу выкатят... Хорош процент».
«Украина беZ вариантов» сообщает, что украинская молодежь жжет релейные шкафы и машины ТЦК:
«СБУ и полиция задержали в Одессе шестерых курьеров, которые поджигали автомобили ТЦК. За две недели они сожгли 15 машин и бусов. Все парни в возрасте от 18 до 24 лет. Таким образом они пытаются избежать планируемой мобилизации. Только за одни сутки 6 августа на Украине подожгли релейный шкаф в Черкасской области и шесть автомобилей военных. Машины военных спалили в Киеве, Днепре (Днепропетровске), Житомире, Одессе, Фастове, Харькове и в поселке Белозерка Херсонской области. В СБУ утверждают, что поджигатели выполняли задание российских спецслужб».
Фондовые рынки и их падение
В понедельник обрушились фондовые рынки по всему миру. Больше всех отличились японцы: ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei по итогам торгов обвалился на 12,4%, что стало рекордным падением с 1987 года.
«Мюсли вслух» рассуждают о причинах деиндустриализации Японии:
«Рекордный обвал биржевого рынка в Японии, который превосходит даже "черный понедельник" октября 1987 года, накладывается на сигналы о поступательной деиндустриализации (снижение промпроизводства в первом полугодии составило почти 24% по сравнению с 2008 годом) и одновременной милитаризации страны. Япония активно вооружается, разрабатывает боевые ракеты дальностью 1,5 км и модернизирует военно-морские силы, количество совместных учений которых с флотами стран НАТО в этом году выросло в 30 раз по сравнению с 2023-м. Когда-то американцы помогли Японии стать глобальным промышленным центром, но кто обещал, что японский праздник будет вечным? Япония нужна США в качестве военного щита против России и КНР на Дальнем Востоке, и опция процветания (спросите у Украины) в этот проект больше не входит».
«Инвестиционный бизнес блог GQ (официальный канал)» называет понедельник красным днем мирового фондового рынка:
«Американский фондовый рынок потерял более 2 триллионов долларов на открытии, случилось это на новостях с Ближнего Востока, а также с обрушения Японского фондового рынка (крупнейшее падение с 1987 года). В последний раз мировые рынки проседали настолько в самом начале Covid-19. По случайности или нет, но вчера утром Уоррен Баффет решил слить половину своих акций Apple, а у него их было не мало – $84,2 миллиарда долларов. Даже после продажи половины акции Apple – это самый крупный лот в портфеле фонда БХ, который и управляет состоянием Баффета. А еще Intel с начала года потерял стоимость на 60%...»
Американист Дмитрий Дробницкий наблюдает за американцами:
«Данные о занятости в США подкручивали и натягивали уже два года, на что указывали и американские, и российские аналитики. Данные по реальной инфляции также подкручивались, однако в конце концов шило стало из мешка вылезать. Так что впереди, вполне возможно, не просто рецессия, а стагфляционный кризис, для купирования которого, в отличие от ситуации 1970-80 гг., у ФРС попросту нет ресурсов. И если падение рынков не будет отыграно в ближайшие дни, то вот вам и очередной "черный лебедь" в политическом раскладе в США».
«War, Wealth & Wisdom» указывает, что «индекс страха» фондового рынка США удвоился за последний месяц:
«Вышедшие в пятницу данные по рынку труда США показали, что ситуация в экономике намного хуже, чем ранее казалось. Это накладывается на разочарование в крупных технологических компаниях. Amazon и Intel после публикации квартальных отчетов обвалились на 9% и 26% соответственно. Падение индекса Nasdaq 100 со своего исторического пика достигло 10,8%, самая сильная коррекция с 2022 года. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась за неделю почти на 40 б. п. до годового минимума 3,79%, отражая ожидания участников рынка, что ФРС придется на ближайшем сентябрьском заседании снижать ставку сразу на 50 б. п. Насколько серьезно 2-кратное увеличение VIX, который часто называется индексом страха? Прошедшее изменение – пограничное, дальнейший рост VIX ранее всегда сопровождался потрясениями, не ограничивающимися финансовыми рынками. Более сильный рост VIX последний раз наблюдался в 2022 году. Тогда с локального минимума в ноябре 2021 года по март 2022 индекс вырос в 2,4 раза. 3-кратный рост VIX был в 2011 году по время европейского долгового кризиса. 5-кратный скачок VIX совпал с кризисами 2008 и 2020 годов. Возможные последствия дальнейшего роста VIX: разворот "бычьего" тренда на американском фондовом рынке, падение цен на нефть в рамках прогноза Ситибанка, о чем мы писали, долговые кризисы в развивающихся странах. Золото, US Treasuries, японская иена и швейцарский франк могут стать активами-убежищами».
«АДЕКВАТ Z» напоминает:
«Сами по себе такие обвалы, даже очень масштабные, не свидетельствуют о неизбежных каскадных последствиях глобального характера. Вероятность таких последствий резко повышается по факту не обвала как такового, а обусловленного им банкротства кого-то очень системообразующего. Заливать деньгами и купировать другими инструментами риски таких банкротств за последние полтора десятка лет в целом научились, но такие решения имеют свою цену на будущее – в основном, хотя и не исключительно, увеличивая и без того вполне гомерический долговой навес. И получается, что накопленные в системе огромные диспропорции рано или поздно в той или иной форме неизбежно прорвутся в мировое хозяйство раскаленной лавой (и прорвутся в конечном счете тем сильнее, чем на дольше этот сценарий получится оттянуть), но молнией при этом увенчивается далеко не каждый гром. Конкретно сейчас я бы следил не столько за процентами падения индексов, сколько за тем, будут ли чрезвычайные решения финансовых властей по миру – и какие именно, если да. Ну и за тем, конечно, как с уже начавшимся биржевым весельем будет резонировать весьма вероятный большой ближневосточный замес. Понимая под последним не ответ Ирана и, возможно, Хезболлы на последние непотребства Израиля, который не вероятен, а неизбежен, а военные процессы по итогам этого ответа, имеющие немалый шанс оказаться самоподдерживающимися».
Британия и её беспорядки
В Великобритании вторую неделю продолжаются массовые беспорядки, охватившие страну после того, как 17-летний выходец из мигрантской семьи зарезал в детской танцевальной студии под Ливерпулем трех девочек и ранил еще восьмерых детей и двух взрослых. Британцы громят мигрантов, те самоорганизуются и дают отпор, расцвело мародерство. Власти объявили о дополнительной мобилизации нескольких тысяч полицейских.
«Мараховское время» считает, что для британцев это нормально:
«Мы просто живем в другом общественном укладе – где ткань общественного порядка имеет огромное значение, а нарушение его представляется разрывом самой ткани бытия. <…> Передовой же мир устроен плюс-минус по принципу "ЮАР на максималках": там нет представления о единой ткани общественного порядка. Там есть представление о том, что человек с хорошей зарплатой и приличным мешком злата может изолировать себя и своих близких от падения в "область хаоса и неприятностей", в мир дешевой/государственной аренды жилья, соседей в тюрбанах и никабах, оглушающих песнями и запахом карри, сломанных дверей, горелых трупов автомобилей и прочего "постапокалипсиса наших дней". Здесь представляется особенно показательным тот факт, что все эти погромщики громят, как правило, собственные же места обитания – и не лезут туда, где живут, за высокими заборами под хорошей охраной, организаторы их быта. И это говорит о том, что они тоже понимают правила игры и используют насилие как "пиар бедняков" (в конечном счете – для того, чтобы выбить из правительства какую-нибудь очередную раздачу карманных денег или талонов на еду)».
«Сорока-белобока» указывает, что пример британцев – другим наука:
«Подобные протесты в Англии против массовой миграции, преступности среди мигрантов и ваххабизма наглядно демонстрируют последствия неконтролируемого притока инокультурных элементов и чрезмерной толерантности. За последние годы поток мигрантов и беженцев на Западе настолько увеличился, что за ними стало сложнее следить, а отсутствие тщательного контроля приезжих подорвало основу безопасности стран, куда они прибывают. Поэтому проблема миграции стала одной из самых обсуждаемых тем в последнее время. Многие эксперты и простые граждане выражают беспокойство по поводу последствий массового притока мигрантов, включая вышеупомянутый вопрос безопасности, а также вопросы интеграции и социального единства, так как неконтролируемая миграция уже привела к увеличению преступности, социальному напряжению и культурным конфликтам. Поэтому сегодня Европа для многих стран мира стала наглядным примером того, как действовать не надо, поскольку там не сумели найти баланс между гуманитарными аспектами миграции и обеспечением безопасности своих граждан».
«Историк-алкоголик» просто радуется:
«С одной стороны, я симпатизирую коренному британскому населению, так как это потомки самых жестоких колонизаторов, превратившиеся в тупой и ленивый сброд. С другой стороны, живущие в Великобритании мигранты тоже имеют право на мою поддержку, так как это развращенные бездельем варвары, которые вырвались из кровавого ада своих стран, только чтобы устроить кровавый ад в новой стране. Одновременно я настоящий фанат британской полиции: кровь от крови, плоть от плоти своего народа, она с удовольствием предала его за небольшую надбавку к пенсии. Искренне желаю победы всем участникам данного соревнования. Они все это заслужили!»
«Старушка Англия» следит за планами британских властей:
«Появились статьи о том, что лейбористы намерены свернуть программу прошлого правительства по расселению мигрантов в бывших военных объектах и начать "равномерно распределять" мигрантов по стране. По данным The Times, инициатива подразумевает размещение людей в пустующих домах или бывших студенческих корпусах, в которых есть условия для самостоятельного приготовления пищи. Получается, что из отелей "бедолаг" выселили на военные базы и баржи, а теперь их может ждать очередной переезд. Кто-то мог бы позавидовать».
«Мышь в овощном» размышляет о том, как вписать происходящее в историю:
«В британской истории есть понятие "Славная революция": так там изволят именовать государственный переворот 1688 года. Считается, что по ее итогам в Альбионе установилась "конституционная монархия", что весьма забавно, учитывая, что никакой "конституции" на самом деле там нет. Однако речь сейчас не о прошлом, а о настоящем и будущем. Не знаем, чем закончатся идущие на проклятом острове массовые беспорядки, но о каком-то их обозначении, в принципе, можно задуматься уже сейчас. И, учитывая исторический опыт, как нам кажется, можно было бы выбрать что-то вроде "Чудесные волнения" или "Прекрасная суета"».
Париж и его Олимпиада
Вокруг Игр не утихают скандалы.
«Доктор Z прописал» публикует фото спящего под скамейкой спортсмена:
«Ничего необычного, просто олимпийский чемпион по плаванию итальянец Томас Чеккон спит на улице в олимпийской деревне в Париже. Ранее он часто жаловался, что в комнатах очень жарко, поскольку нет кондиционеров. Ранее организаторы не хотели их ставить из-за вреда, но потом согласились на 2500 штук. Видать, не на всех хватило».
«Главное здесь» приводит жалобы французских полицейских на то, что в Париже их поселили в клоповник:
«Клопы и тараканы: полиция на Олимпиаде пожаловалась на невыносимые условия проживания. Сотрудников правопорядка поселили в студенческих общежитиях Парижа и пригородов, однако условия в них оказались далекими от санитарных норм. Нарекания также вызвали проблемы с канализацией и невозможность разогреть еду. "На это нам сначала ответили, что "вы можете поесть и холодное", что нам очень не понравилось. Нам пришлось довести наше требование до министра внутренних дел (Жеральда Дарманена)", – рассказал полицейский Орельян. Лишь после вмешательства профсоюза в общежития закупили микроволновки и вызвали дезинсекторов».
«Взломай реальность» пишет, что спортсмены находят червей в еде в олимпийской деревне:
«Трехкратный олимпийский чемпион по плаванию, британец Адам Пити заявил, что обнаружил червей в пище, которую предоставляют спортсменам на Олимпиаде в Париже. Спортсмен, который на Играх‑2024 завоевал серебряную медаль, отметил, что в целом "питание недостаточно хорошее для того уровня выступлений, которого ожидают от спортсменов". <…> "Не было достаточно вариантов протеина, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут, потому что нет системы организации очередей". Он заявил, что спортсменов "наказывают во имя идеи устойчивого развития"».
По мнению западных СМИ, во всем этом виновата, конечно же, Россия, пишет «Мейстер»:
«В бой за "светлый" образ парижской Олимпиады вступила тяжелая артиллерия – Bloomberg опубликовал статью о массированной кампании Москвы по очернению мероприятия. В ход якобы идет все: от 30 тысяч ботов, "связанных с печально известной российской дезинформационной группой", до государственных СМИ и мастерской работы ИИ по созданию негативного контента. Рассказывать про "руку Москвы" – это старое клише западных СМИ, которое за десятилетия культивирования действительно иногда позволяет местным властям списать свои промахи на мифическое воздействие извне. Однако одно дело списывать на Москву обидные ролики в интернете и совсем другое – пытаться объяснить, почему триатлонистов рвет после заплыва в Сене, и та же Бельгия от греха подальше снимает свою команду с участия. Почему организаторы позволили себе оскорбительные аллюзии на христианство при открытии соревнований, почему рукопожатые британские чемпионы, в конце концов, жалуются на рыбу с червями в олимпийской столовой, которую им предлагаю из "зеленых" соображений вместо мяса. Убедительно объяснить эти промахи нечем, поэтому приходится пытаться увести тему в сторону, напирая на российскую пропаганду. Однако эта нелепая игра в "объясни мое грязное исподнее кознями Москвы", к которому кроме Bloomberg присоединились и другие западные СМИ, вопросы к организаторам Олимпиады не снимет – сколько ни говори, что во всем виноваты русские, а Сена от этого чище не станет».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пусковые установки Patriot будут производить в Польше
- Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal
- СМИ: Российские туристы пострадали в Турции во время камнепада
- «Росатом» уменьшит количество персонала Курской АЭС-2 из-за режима ЧС
- Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для мигрантов
- Биржевые цены на какао-бобы за неделю выросли на 18%
- Санитарный контроль усилили во «Внуково» из-за энтеровирусной инфекции
- СМИ: Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год
- Черемушкинский суд Москвы оштрафовал актера-иноагента Смольянинова
- Минтранс поддержал инициативу ограничения полетов для авиадебоширов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru