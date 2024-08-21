ВСУ атаковали два села в Белгородской области

В Белгородской области два села Волоконовского района снова стали целью атаки со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, жертв и пострадавших в результате этих нападений нет.

Мирный житель был ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

В селе Новое в результате атаки сгорели надворные постройки и частный дом, также повреждены два автомобиля и газопровод. В селе Тишанка украинские войска сбросили взрывные устройства с беспилотников, в результате чего осколки повредили два автомобиля.

Губернатор добавил, что уточняется информация о масштабах последствий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУБелгородская область

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