ВСУ атаковали два села в Белгородской области
В Белгородской области два села Волоконовского района снова стали целью атаки со стороны ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, жертв и пострадавших в результате этих нападений нет.
В селе Новое в результате атаки сгорели надворные постройки и частный дом, также повреждены два автомобиля и газопровод. В селе Тишанка украинские войска сбросили взрывные устройства с беспилотников, в результате чего осколки повредили два автомобиля.
Губернатор добавил, что уточняется информация о масштабах последствий, передает «Радиоточка НСН».
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