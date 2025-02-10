ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области, есть пострадавший

В Грайворонском округе украинский FPV-дрон повредил жилой дом в селе Замостье, повредив кровлю, окна и автомобиль. В Белгородском районе атака затронула Нечаевку, где был поврежден склад сельхозпредприятия.

Повторный удар дронов зафиксировали в селе Борисовка Волоконовского района. В частном доме выбило окна, пострадали крыша, фасад и машина. Повреждения получили соседние дома и линии электропередачи, что привело к отключению света на одной из улиц, передает «Радиоточка НСН».

