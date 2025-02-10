ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области, есть пострадавший
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары беспилотниками по четырем селам в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки в Валуйском округе был ранен мужчина.
По данным властей, в селе Кукуевка дрон ударил по автомобилю, в результате чего пострадал водитель. Мужчину госпитализировали с баротравмой, его машина получила повреждения.
В Грайворонском округе украинский FPV-дрон повредил жилой дом в селе Замостье, повредив кровлю, окна и автомобиль. В Белгородском районе атака затронула Нечаевку, где был поврежден склад сельхозпредприятия.
Повторный удар дронов зафиксировали в селе Борисовка Волоконовского района. В частном доме выбило окна, пострадали крыша, фасад и машина. Повреждения получили соседние дома и линии электропередачи, что привело к отключению света на одной из улиц, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru