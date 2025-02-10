Трех человек задержали за поджог объектов на ж/д станции в Белгородской области

Три человека, из которых двое несовершеннолетние, подожгли объекты на ж/д станции в Белгородской области за денежное вознаграждение, сообщили в Следственном комитете.

Двоих подростков задержали за поджог релейных шкафов в Московской области

Речь идет об объектах транспортной инфраструктуры на ж/д станции «Старый Оскол».

По данным следствия, задержаны молодые люди 2005, 2007 и 2009 года рождения. Поджог они согласились устроить за деньги.

Ранее россиянина Эдуарда Гладких приговорили к 16 годам лишения свободы за попытку теракта и поджоги на железной дороге в Краснодаре, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Белгородская областьПоджог

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