ВС России нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма

Российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, откуда при помощи установки HIMARS атаковали Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

В 21.45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, произошел взрыв. По данным местных жителей, взрыв был сдвоенным и, возможно, произошел на складе с боеприпасами для системы HIMARS.

Власти Севастополя не планируют закрывать пляжи после атаки ВСУ

Согласно заявлению источника агентства, это место использовалось для нанесения ракетных ударов в сторону Херсонской области и Крыма.

3 июня ВСУ обстреляли Севастополь с использованием ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были успешно сбиты, однако одна боевая часть взорвалась в воздухе над городом, и ее обломки упали в районе городского пляжа. Минобороны возложило ответственность за этот удар на США и Украину, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымОбстрелУкраинаРоссияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры