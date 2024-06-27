ВС России нанесли удар по району, откуда шел обстрел Крыма

Российские военные нанесли удар в районе сел Шевченково и Котлярово Николаевской области, откуда при помощи установки HIMARS атаковали Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

В 21.45 в районе небольших сел Шевченково и Котлярово, недалеко от аэродрома Кульбакино, произошел взрыв. По данным местных жителей, взрыв был сдвоенным и, возможно, произошел на складе с боеприпасами для системы HIMARS.