ВС РФ освобождают последние участки ЛНР и продолжают продвижение в ДНР
Капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с «ОТР» заявил, что бои в Белогоровке в ЛНР были крайне жестокими из-за сложного ландшафта, включая леса, овраги и высоты.
Эксперт подчеркнул, что освобождение ЛНР началось в 2022 году, однако часть территории снова была захвачена украинскими силами. Сейчас российские войска приближаются к границам республики, при этом активно продолжается наступление в Харьковской области.
Дандыкин выразил уверенность, что в ближайшее время вся территория Луганской Народной Республики будет освобождена.
Следующим шагом, по его словам, станет освобождение территорий в Донецкой Народной Республике, таких как Красный Лиман, Северск и Святогорск, передает «Радиоточка НСН».
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