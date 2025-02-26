Капитан I ранга Василий Дандыкин в беседе с «ОТР» заявил, что бои в Белогоровке в ЛНР были крайне жестокими из-за сложного ландшафта, включая леса, овраги и высоты.

Эксперт подчеркнул, что освобождение ЛНР началось в 2022 году, однако часть территории снова была захвачена украинскими силами. Сейчас российские войска приближаются к границам республики, при этом активно продолжается наступление в Харьковской области.