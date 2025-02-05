В сводке МО РФ также говорится о том, что российские средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 653 украинских самолета, 283 вертолета, более 42 тысяч беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, более 21 тысячи танков и других боевых бронированных машин.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военнослужащие ВСУ прицельно ударили по школьному автобусу, напоминает «Свободная пресса».

