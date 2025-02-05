ВС РФ освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР
Российские войска освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
В сводке МО РФ также говорится о том, что российские средства ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 57 беспилотников ВСУ самолетного типа.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 653 украинских самолета, 283 вертолета, более 42 тысяч беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, более 21 тысячи танков и других боевых бронированных машин.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военнослужащие ВСУ прицельно ударили по школьному автобусу, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru