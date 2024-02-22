ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении

В оборонном ведомстве отметили, что на донецком направлении украинская сторона потеряла больше 410 военных за сутки. На авдеевском направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили девять украинских атак и контратак.

Российские силы также поразили формирования бригад ВСУ у Новодонецкого и Старомайорского в ДНР, отметили в МО РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров. 19 февраля российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика), передает «Радиоточка НСН».

