ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении
Российские военные освободили населенный пункт Победа на донецком направлении, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве отметили, что на донецком направлении украинская сторона потеряла больше 410 военных за сутки. На авдеевском направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и отразили девять украинских атак и контратак.
Российские силы также поразили формирования бригад ВСУ у Новодонецкого и Старомайорского в ДНР, отметили в МО РФ.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 17 февраля Центральная группировка войск взяла под контроль Авдеевку в ДНР и продвинулась на глубину 8,6 километров. 19 февраля российская армия полностью зачистила от украинских военных коксохимический завод в Авдеевке (Донецкая народная республика), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой скорой помощи в праздники
- ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении
- Меладзе разрешил Брежневой исполнять хиты «ВИА Гры»
- Агрегаторы такси предложили правительству субсидировать закупки автомобилей
- Белоруссия и Россия рассматривают создание совместной программы вооружений
- Медведев призвал не отключаться от внешнего интернета
- Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну
- Медведев назвал фильм «Оппенгеймер» мегаактуальным
- Продюсер объяснил, почему уехавшие артисты не будут востребованы за рубежом
- МИД Гвинеи вызвал посла РФ из-за публикации рекомендации россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru