ВС РФ освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой республике. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики», - говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны уточнили, что населенный пункт Новоалександровка заняли подразделения группировки «Центр».
Ранее российские войска освободили Раздоловку в ДНР. Этот город является важным логистическим узлом украинской армии на севере подконтрольной Киеву части Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».
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