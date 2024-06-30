ВС РФ освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой республике. Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны.

Российские войска освободили населенный пункт Шумы в ДНР

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Спорное Донецкой народной республики», - говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны уточнили, что населенный пункт Новоалександровка заняли подразделения группировки «Центр».

Ранее российские войска освободили Раздоловку в ДНР. Этот город является важным логистическим узлом украинской армии на севере подконтрольной Киеву части Донецкой республики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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