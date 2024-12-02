Врача и сотрудника ТЦК уличили в помощи уклонистам на Украине

Врача и сотрудника ТЦК (территориального центра комплектации, украинский аналог военкомата) арестовали в Киеве за помощь гражданам Украины в уклонении от мобилизации. В ходе задержания были обнаружены и изъяты $5 млн, сообщила Национальная полиция Украины.

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Вместе с медиком и сотрудником ТЦК также было задержано неназванное гражданское лицо. Задержание проводилось под руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Сообщается, что решения в отношении воспользовавшихся преступной схемой уклонистов были отменены.

Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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