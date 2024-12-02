Врача и сотрудника ТЦК уличили в помощи уклонистам на Украине

Вместе с медиком и сотрудником ТЦК также было задержано неназванное гражданское лицо. Задержание проводилось под руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Сообщается, что решения в отношении воспользовавшихся преступной схемой уклонистов были отменены.

Ранее администрация президента США Джо Байдена призвала Украину снизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность Вооруженных сил. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

