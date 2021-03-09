В Киеве прокомментировали возможность выдать Коломойского США

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не ответила прямо на вопрос о том, может ли Украина выдать предпринимателя Игоря Коломойского Соединенным Штатам, если получит запрос из Вашингтона. Она предложила «смотреть, как будут развиваться дела», пишет РБК.

«Я же не гадалка, будет как будет. Мы же стоим за интересы государства и каждого украинца», – добавила пресс-секретарь.

Коломойского в США обвиняют в коррупционных действиях, «подорвавших верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты власти». Госдепартамент ввел в отношении предпринимателя санкции, годом ранее Минюст США подал в сторону бизнесмена иски об отмывании денег через покупку недвижимости в двух штатах.