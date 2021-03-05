Коломойскому запретили въезд в США

В заявлении говорится, что меры решено ввести из-за причастности Коломойского к коррупции в крупных размерах. Указывается, что занимая должность губернатора Днепропетровской области в 2014-2015 годах, он как «был вовлечен в акты коррупции, которые подрывали доверие общественности Украины к демократическим институтам правительства», использовал свое «политическое влияние и служебные полномочия» для получения личной выгоды, передает ТАСС.

Блинкен пояснил, что введение визовых санкций против Коломойского и его семьи означают, что они лишаются права на въезд в США.

По данным СМИ, Игорь Коломойский занимает пятое место в рейтинге самых богатых граждан Украины. Его состояние оценивается в $1,6 млрд. В 2014-2015 годах он возглавлял Днепропетровскую облгосадминистрацию, но из-за конфликта с руководством страны покинул эту должность и уехал за границу. У Коломойского три гражданства: Украины, Кипра и Израиля.



