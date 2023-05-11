Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины

По данным ведомства, тревогу объявили в 20:02 (совпадает с московским временем).

Предупреждения об угрозе с воздуха звучат в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, передает «Радиоточка НСН».

