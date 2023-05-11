Воздушную тревогу объявили в нескольких регионах Украины
Воздушная тревога вечером 11 мая объявлена в нескольких областях Украины. Об этом свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.
По данным ведомства, тревогу объявили в 20:02 (совпадает с московским временем).
Предупреждения об угрозе с воздуха звучат в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Также тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Вечером 9 мая взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Украины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru