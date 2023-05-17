Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины
Воздушную тревогу вечером 17 мая объявили в трех регионах Украины, свидетельствуют данные министерства цифровой трансформации страны.
Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.
В Кировоградской и Полтавской областях воздушную тревогу объявили в 20:41 (совпадает с московским временем). В 20:43 - в Днепропетровской.
Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил об «исключительной» атаке на город в ночь на 16 мая. По его словам, удар нанесен с нескольких направлений различными средствами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru