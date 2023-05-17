Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

Предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Кировоградской и Полтавской областях воздушную тревогу объявили в 20:41 (совпадает с московским временем). В 20:43 - в Днепропетровской.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко заявил об «исключительной» атаке на город в ночь на 16 мая. По его словам, удар нанесен с нескольких направлений различными средствами, передает «Радиоточка НСН».

