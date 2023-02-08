Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Отмечается, что воздушная тревога в Харьковской области в среду объявлена не была. Других подробностей издание не приводит.

Ранее телеканал 5.ua в своем Telegram-канале сообщил, что звуки взрывов были слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины. Отмечалось, что в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает НСН.

