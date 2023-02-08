Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
8 февраля 202320:45
Звуки взрывов слышны в Купянском районе Харькова. Об этом сообщило городское издание «Харьков Life» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что воздушная тревога в Харьковской области в среду объявлена не была. Других подробностей издание не приводит.
Ранее телеканал 5.ua в своем Telegram-канале сообщил, что звуки взрывов были слышны в городе Сумы на северо-востоке Украины. Отмечалось, что в городе была объявлена воздушная тревога, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции
- Росстат сообщил об ускорении недельной инфляции в России
- Польский профессор: Киеву не понравится план Запада превратить Украину в Израиль
- В Госдуме призвали провести трибунал над организаторами подрыва «Северных потоков»
- Швеция направит на Украину 90 бронемашин
- Режим КТО ввели в хуторе Петровский на Ставрополье
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
- В посольстве России в Лондоне предупредили об эскалации конфликта на Украине
- Музыканты Limp Bizkit выпустили клип, в котором поет Путин
- Писториус: Первый батальон Leopard 2 придет на Украину в течение трех месяцев
8 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru