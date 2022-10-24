Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины. В сообщении властей страны не исключается угроза запуска ракет вооруженными силами России из акватории Каспийского моря.

Армия РФ периодически наносит массированные удары по инфраструктуре Украины с 10 октября. Это началось через двое суток после взрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российского руководства, стоят украинские спецслужбы.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спикер Госдумы Вячеслав Володин продемонстрировал карту нанесённых ударов по объектам украинской инфраструктуры. По его словам, если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким.

По оценке украинских властей, в стране разрушено около трети электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии

