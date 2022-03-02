Войска РФ взяли под полный контроль Херсон

Подразделения российской армии взяли под полный контроль украинский город Херсон на юге страны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Ранее мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские войска контролируют вокзал и порт.

В сети появился ночной скриншот с камеры видеонаблюдения с видом площади Свободы, где стоят российские бронеавтомобили и другая военная техника.

Как уточнили в Минобороны РФ, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в обычном режиме.

