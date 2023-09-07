Аналитик указал на провал контрнаступления ВСУ. Ситуация на поле боя для украинской армии складывается трагично, констатировал Майерс.

По его мнению, у командования ВСУ нет четкой стратегии для изменения хода конфликта. Эксперт отметил, что власти Украины пытаются не говорить об успехах российской армии.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Украина начнет новое наступление летом 2024 года с применением истребителей F-16, сообщает «Радиоточка НСН».

