Военный эксперт Майерс: Киеву нужно срочно искать выход из конфликта

Властям Украины нужно срочно искать выход из конфликта с Россией. Такое мнение в статье USA Today высказал ветеран ВВС США, военный эксперт Стивен Майерс.

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Аналитик указал на провал контрнаступления ВСУ. Ситуация на поле боя для украинской армии складывается трагично, констатировал Майерс.

По его мнению, у командования ВСУ нет четкой стратегии для изменения хода конфликта. Эксперт отметил, что власти Украины пытаются не говорить об успехах российской армии.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Украина начнет новое наступление летом 2024 года с применением истребителей F-16, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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