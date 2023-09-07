Военный эксперт Майерс: Киеву нужно срочно искать выход из конфликта
Властям Украины нужно срочно искать выход из конфликта с Россией. Такое мнение в статье USA Today высказал ветеран ВВС США, военный эксперт Стивен Майерс.
Аналитик указал на провал контрнаступления ВСУ. Ситуация на поле боя для украинской армии складывается трагично, констатировал Майерс.
По его мнению, у командования ВСУ нет четкой стратегии для изменения хода конфликта. Эксперт отметил, что власти Украины пытаются не говорить об успехах российской армии.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что Украина начнет новое наступление летом 2024 года с применением истребителей F-16, сообщает «Радиоточка НСН».
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