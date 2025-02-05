Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире «ОТР» заявил, что действия украинского президента Владимира Зеленского в конфликте с Россией напоминают методы, которые использовал Адольф Гитлер в годы Второй мировой войны. Кнутов отметил, что, в частности, Зеленский стремится создать подобие «города-крепости», а также разрабатывает новые виды оружия, что напоминает стратегии, применявшиеся в нацистской Германии.

Помимо этого, он указал на текущие практики мобилизации, включая призыв до 17-летних, которые, по его мнению, имеют параллели с «гитлерюгендом». По его словам, цель украинского руководства — вызвать страдания среди мирных граждан, что могло бы спровоцировать Россию на ответный жест, таким образом создавая повод для новых обвинений в агрессии.