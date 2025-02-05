Военный эксперт Кнуов заявил о параллелях между действиями Зеленского и Гитлера

Военный эксперт Юрий Кнутов в эфире «ОТР» заявил, что действия украинского президента Владимира Зеленского в конфликте с Россией напоминают методы, которые использовал Адольф Гитлер в годы Второй мировой войны. Кнутов отметил, что, в частности, Зеленский стремится создать подобие «города-крепости», а также разрабатывает новые виды оружия, что напоминает стратегии, применявшиеся в нацистской Германии.

Помимо этого, он указал на текущие практики мобилизации, включая призыв до 17-летних, которые, по его мнению, имеют параллели с «гитлерюгендом». По его словам, цель украинского руководства — вызвать страдания среди мирных граждан, что могло бы спровоцировать Россию на ответный жест, таким образом создавая повод для новых обвинений в агрессии.

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Кнутов также затронул вопрос возможных провокаций и террористических актов, утверждая, что Зеленский, возможно, предпримет действия, направленные на то, чтобы Россия ударила по мирным объектам в Киеве, что создало бы международный кризис. Эксперт подчеркнул, что украинский президент, по его мнению, не имеет легитимности для ведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным, особенно после заявлений, полученных от США, что Зеленский — не полноценный лидер для обсуждения мирных решений.

Кнутов также рассказал, что журналисты в зоне боевых действий часто вынуждены скрывать свою принадлежность, чтобы избежать нападений, так как такие представители СМИ становятся целями для противников, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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