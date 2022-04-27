Военные РФ объявили о смене мэра Херсона и главы Херсонской области
Новым мэром украинского Херсона, занятого российскими войсками, назначен депутат городского совета Александр Кобец. Этот подтвердили РИА Новости в военно-гражданской администрации города. Предыдущий градоначальник Игорь Колыхаев отправлен в отставку.
Одновременно Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, занимавший пост мэра с 2002 по 2012 годы. Он также был народным депутатом от Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва.
Александр Кобец - преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии. В 2020 году он выдвигался на выборах в горсовет областного центра от партии «Голос», был водителем уволенного мэра Колихаева.
Российские военнослужащие 25 апреля заняли здание горсовета Херсона и спустили государственный флаг Украины. Киев обнародовал информацию об этих назначениях накануне.
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