Военные РФ объявили о смене мэра Херсона и главы Херсонской области

Новым мэром украинского Херсона, занятого российскими войсками, назначен депутат городского совета Александр Кобец. Этот подтвердили РИА Новости в военно-гражданской администрации города. Предыдущий градоначальник Игорь Колыхаев отправлен в отставку.

Одновременно Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, занимавший пост мэра с 2002 по 2012 годы. Он также был народным депутатом от Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва.

Александр Кобец - преподаватель профессионально-морского лицея Херсонской государственной морской академии. В 2020 году он выдвигался на выборах в горсовет областного центра от партии «Голос», был водителем уволенного мэра Колихаева.

Российские военнослужащие 25 апреля заняли здание горсовета Херсона и спустили государственный флаг Украины. Киев обнародовал информацию об этих назначениях накануне.

