ФСБ ликвидировала в Запорожской области агента ГУР Украины
Гражданина Украины, завербованного сотрудниками Главного управления разведки украинского министерства обороны и готовившего теракт, ликвидировали в Запорожской области. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.
Как отметили в ведомстве, во время оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о местонахождении украинского агента, разыскиваемого за особо тяжкие преступления. Фигурант был причастен в том числе к покушению на убийство сотрудника правоохранительных органов. Сотрудники ФСБ выяснили, что гражданин по указанию иностранных спецслужб подготовил самодельное взрывное устройство для осуществления диверсионно-террористического акта в Запорожской области.
«В результате досмотра частного домовладения, где находился злоумышленник, предпринята попытка сопротивления сотрудникам ФСБ с применением огнестрельного оружия. Ответным огнем диверсант уничтожен», — указали в ведомстве.
Отмечается, что правоохранители не пострадали.
Ранее ФСБ задержала россиянина за передачу украинской военной разведке фотографий объектов ТЭК Московской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru