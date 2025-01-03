ФСБ ликвидировала в Запорожской области агента ГУР Украины

Гражданина Украины, завербованного сотрудниками Главного управления разведки украинского министерства обороны и готовившего теракт, ликвидировали в Запорожской области. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

Как отметили в ведомстве, во время оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о местонахождении украинского агента, разыскиваемого за особо тяжкие преступления. Фигурант был причастен в том числе к покушению на убийство сотрудника правоохранительных органов. Сотрудники ФСБ выяснили, что гражданин по указанию иностранных спецслужб подготовил самодельное взрывное устройство для осуществления диверсионно-террористического акта в Запорожской области.

«В результате досмотра частного домовладения, где находился злоумышленник, предпринята попытка сопротивления сотрудникам ФСБ с применением огнестрельного оружия. Ответным огнем диверсант уничтожен», — указали в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители не пострадали.

Ранее ФСБ задержала россиянина за передачу украинской военной разведке фотографий объектов ТЭК Московской области, напоминает RT.

