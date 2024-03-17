Военкор Поддубный: ВС РФ сбили вертолет с десантом ВСУ

Предположительно, сбит американский вертолет UH-60 Black Hawk или Ми-24. На борту было 20 десантников.

Поддубный отметил, что по характеру обломков пока трудно определить модель вертолета.

Вооруженные силы России с 12 по 15 марта отразили попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области. Как сообщало Минобороны РФ, противник потерял безвозвратно 550 военных, 18 танков и 23 бронемашины, передает «Радиоточка НСН».

