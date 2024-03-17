Военкор Поддубный: ВС РФ сбили вертолет с десантом ВСУ
Российские силы поразили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке высадиться в селе Козинка Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Предположительно, сбит американский вертолет UH-60 Black Hawk или Ми-24. На борту было 20 десантников.
Поддубный отметил, что по характеру обломков пока трудно определить модель вертолета.
Вооруженные силы России с 12 по 15 марта отразили попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области. Как сообщало Минобороны РФ, противник потерял безвозвратно 550 военных, 18 танков и 23 бронемашины, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru