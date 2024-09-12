Военкор Коц: Качество украинских войск в Курской области ухудшилось

Качество украинских войск в Курской области значительно ухудшилось, заявил военный корреспондент Александр Коц.

Он отметил, что изначально в регион прибывали элитные подразделения с богатым боевым опытом, что было заметно по их действиям.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 12500 военнослужащих

По словам Коца, на сегодняшний день практически не осталось элитных подразделений ВСУ. Он отметил, что нынешние пленники выглядят как недавно мобилизованные солдаты без значительного боевого опыта, отмечает «Свободная пресса».

По его мнению, профессиональные группы, которые изначально находились в Курской области, либо были уничтожены, либо отступили, а их место заняли новобранцы, направленные для закрепления позиций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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