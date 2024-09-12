Военкор Коц: Качество украинских войск в Курской области ухудшилось
Качество украинских войск в Курской области значительно ухудшилось, заявил военный корреспондент Александр Коц.
Он отметил, что изначально в регион прибывали элитные подразделения с богатым боевым опытом, что было заметно по их действиям.
По словам Коца, на сегодняшний день практически не осталось элитных подразделений ВСУ. Он отметил, что нынешние пленники выглядят как недавно мобилизованные солдаты без значительного боевого опыта, отмечает «Свободная пресса».
По его мнению, профессиональные группы, которые изначально находились в Курской области, либо были уничтожены, либо отступили, а их место заняли новобранцы, направленные для закрепления позиций, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пентагоне по ошибке заявили, что США помогают России, а не Украине
- Британский флот сопроводил российские корабли и перехватил самолеты
- Военкор Коц: Качество украинских войск в Курской области ухудшилось
- Эксперт Хатылев: сбитые дроны над Мурманском не могли прилететь из Украины
- На Землю обрушилась сильная магнитная буря
- Суд арестовал главу «Пантеона защитников Отечества» по делу о получении взятки
- Судно с зерном в Черном море запросило помощь после взрыва
- СК возбудил уголовное дело на полицейского-наркодилера в Москве
- В Индонезии начали поиски пропавшей россиянки Мордовиной
- Четверых граждан США признали виновными в шпионаже в пользу России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru