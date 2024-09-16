При обстреле Белгорода пострадали восемь человек

Ранее в городе прозвучала серия взрывов, напоминает Ura.ru. Губернатор заявил о попаданиях в жилые помещения.

По предварительным данным, при атаке пострадали восемь мирных граждан.

«Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, губернатор сообщил, что из-за атаки загорелись частный дом и более 15 автомобилей, открытое горение уже ликвидировали. В Белгороде повреждено остекление в 21 многоквартирном доме, зафиксированы повреждения газопровода, окон, кровель и фасадов в 4 частных домовладениях. В поселке Дубовое в Белгородском районе были повреждены многоквартирный дом, кровля, гараж и забор в частном домовладении.

