Во Франции заявили, что США решили обвинить в неудаче Зеленского

Американские власти решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Глава французских «Патриотов» Филиппо призвал Запад принять поражение Украины

Так он отреагировал на интервью генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявив, что настали «плохие времена для Зеленского»

Депутат указал, что подобная тактика не является новой для Вашингтона – «глубинное государство» всегда поступало так со своими «марионетками».

Ранее Столтенберг заявил, что нужно готовиться к ухудшению конфликта. Он высказался за поддержку Киева «как в плохие, так и в хорошие времена».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры