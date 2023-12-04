Во Франции заявили, что США решили обвинить в неудаче Зеленского

Так он отреагировал на интервью генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, заявив, что настали «плохие времена для Зеленского»

Депутат указал, что подобная тактика не является новой для Вашингтона – «глубинное государство» всегда поступало так со своими «марионетками».

Ранее Столтенберг заявил, что нужно готовиться к ухудшению конфликта. Он высказался за поддержку Киева «как в плохие, так и в хорошие времена».

