Власти заявили о повреждении предприятия в Киевской области
25 января 202509:26
Производственное предприятие в одном из районов Киевской области получило повреждения в результате работы ПВО. Об этом заявил врио главы областной военной администрации Николай Калашник.
Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и пригороде.
«В результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров», — написал Калашник в Telegram.
По словам чиновника, пожар ликвидировали. Власти предоставят подробную информацию позднее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru