Власти заявили о повреждении предприятия в Киевской области

Производственное предприятие в одном из районов Киевской области получило повреждения в результате работы ПВО. Об этом заявил врио главы областной военной администрации Николай Калашник.

СМИ: Во время воздушной тревоги в Киеве было разрушено административное здание

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога. СМИ сообщили о серии взрывов в украинской столице и пригороде.

«В результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание производственного предприятия на площади 600 квадратных метров», — написал Калашник в Telegram.

По словам чиновника, пожар ликвидировали. Власти предоставят подробную информацию позднее.

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Фото: telegram.org
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