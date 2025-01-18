СМИ: Во время воздушной тревоги в Киеве было разрушено административное здание

В украинской столице Киеве во время воздушной тревоги частично разрушилось одно из административных зданий. Об этом сообщил Telegram-канал госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При этом представители ведомства не уточнили, о каком именно здании идет речь. Однако также говорится о повреждениях на магистральном водопроводе в городе.