СМИ: Во время воздушной тревоги в Киеве было разрушено административное здание

В украинской столице Киеве во время воздушной тревоги частично разрушилось одно из административных зданий. Об этом сообщил Telegram-канал госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При этом представители ведомства не уточнили, о каком именно здании идет речь. Однако также говорится о повреждениях на магистральном водопроводе в городе.

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18 января ряд украинских СМИ сообщил, что в Киеве произошла серия взрывов. Мэр столицы Украины Виталий Кличко рассказал, что в Шевченковском районе города был поврежден трубопровод водоснабжения, в связи с чем в некоторых киевских районах была приостановлена подача воды.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью НСН заявил, что договор о стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией на сто лет можно считать игрой на публику, так как на самом деле Британия не может гарантировать даже собственную безопасность.

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ФОТО: скриншот с видео
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