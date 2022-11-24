Власти заявили о казни не менее 100 мирных жителей Херсона
Военные Украины убили не менее 100 гражданских в Херсоне, еще порядка 200 пропали без вести. Об этом сообщил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.
«Задержания происходят каждый день», - приводит ТАСС слова Малькевича.
Он также отмечал, что в Херсоне формируются группы зачистки, состоящие из украинских военных, сотрудников СБУ, иностранных наемников и местных добровольцев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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