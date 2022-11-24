Власти заявили о казни не менее 100 мирных жителей Херсона

Военные Украины убили не менее 100 гражданских в Херсоне, еще порядка 200 пропали без вести. Об этом сообщил внештатный советник врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо Александр Малькевич.

Пушилин объявил о втором за сутки обмене пленными с Украиной

«Задержания происходят каждый день», - приводит ТАСС слова Малькевича.

Он также отмечал, что в Херсоне формируются группы зачистки, состоящие из украинских военных, сотрудников СБУ, иностранных наемников и местных добровольцев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к возмездию за расстрел российских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХерсонУкраина
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