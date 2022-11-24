Пушилин объявил о втором за сутки обмене пленными с Украиной
Россия проводит с Украиной новый обмен военнопленными по формуле «50 на 50». Об этом объявил через соцсети временной исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном вээсушников», — написал Пушилин в своём Telegram.
Накануне министерство обороны РФ подтвердило обмен 35 российских военнопленных. Украинской стороне вернули 36 человек - 35 военных и одного гражданского.
Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что якобы 17 ноября представители России и Украины провели встречу в Абу-Даби для обсуждения обмена пленными и возобновления экспорта аммиака.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять пленных по формуле «всех на всех». Депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такую инициативу нельзя реализовать.
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