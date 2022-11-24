Пушилин объявил о втором за сутки обмене пленными с Украиной

Собянин и Хуснуллин обсудили помощь вынужденным переселенцам из Херсонской области

Более 30 тыс человек, прибывших с Украины и из новых регионов России, обратились в семейный центр в Москве

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей фиксируют в Москве

Движение поездов по Московской железной дороге переводится на новый режим

Новое здание Музеев Московского Кремля на Красной площади будет готово к концу 2024 года