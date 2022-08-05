Власти Запорожья: в городе произошли четыре взрыва

В Запорожье произошли четыре взрыва, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

Вассерман назвал сложности для референдума в Запорожье и Херсоне 11 сентября

Он заявиол, что сообщит подробности позже.

Ранее боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей администрации города.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ВзрывУкраина
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