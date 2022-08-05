Власти Запорожья: в городе произошли четыре взрыва
5 августа 202203:28
В Запорожье произошли четыре взрыва, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
Он заявиол, что сообщит подробности позже.
Ранее боевые дроны ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителей администрации города.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru