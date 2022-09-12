Власти Украины конфискуют активы Дерипаски, Януковича и Курченко

Власти Украины приняли решение о конфискации имущества российского бизнесмена Олега Дерипаски, бежавшего в Россию украинского предпринимателя Сергея Курченко, бывшего президента Виктора Януковича и экс-министра обороны республики Павла Лебедева. Об этом объявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идёт о повторных санкциях в части блокировки активов указанных лиц на территории страны, а также активов, к которым они могут иметь отношение. Как пояснил премьер-министр, решение требуется для окончательного изъятия всего их имущества, согласно новому законодательству.

Николаевский глиноземный завод на Украине, который входит в «Русал», остановил производство в марте нынешнего года. Российский миллиардер Олег Дерипаска с 2018 года отказался от контроля En+, основного акционера «Русала», с целью вывода из-под санкций этих предприятий. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $1,7 млрд.

Ряд СМИ называли бизнесмена Сергея Курченко «кошельком» Виктора Януковича и связывали его с сыном бывшего президента Украины.

