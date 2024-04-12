Власти украинских Сум сообщили об ударе по городской ТЭЦ

Отмечается, что на место прибыли экстренные службы. Какие именно повреждения получила ТЭЦ не уточняется.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

На встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин назвал удары по энергетическим объектам Украины частью процесса по ее демилитаризации, передает «Радиоточка НСН».

