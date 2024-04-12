Власти украинских Сум сообщили об ударе по городской ТЭЦ
12 апреля 202401:59
В украинском городе Сумы теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) получила повреждения в результате удара, сообщила в своем Telegram-канале областная военная администрация.
Отмечается, что на место прибыли экстренные службы. Какие именно повреждения получила ТЭЦ не уточняется.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
На встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин назвал удары по энергетическим объектам Украины частью процесса по ее демилитаризации, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru