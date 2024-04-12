Власти украинских Сум сообщили об ударе по городской ТЭЦ

В украинском городе Сумы теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) получила повреждения в результате удара, сообщила в своем Telegram-канале областная военная администрация.

ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

Отмечается, что на место прибыли экстренные службы. Какие именно повреждения получила ТЭЦ не уточняется.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

На встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин назвал удары по энергетическим объектам Украины частью процесса по ее демилитаризации, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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