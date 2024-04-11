ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины

В сообщении говорится, что удар был нанесён в ответ на попытки украинской армии нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Отмечается, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

«Цели удара достигнуты... нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов... затруднено снабжение топливом ВСУ», - заключили в военном ведомстве.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» заявила, что Трипольская тепловая электростанция в Киевской области уничтожена в результате взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

