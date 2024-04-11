ВС РФ нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины
Российские войска ночью 11 апреля нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что удар был нанесён в ответ на попытки украинской армии нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
Отмечается, что использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники.
«Цели удара достигнуты... нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов... затруднено снабжение топливом ВСУ», - заключили в военном ведомстве.
Ранее украинская компания «Центрэнерго» заявила, что Трипольская тепловая электростанция в Киевской области уничтожена в результате взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru