Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине

Страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.

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«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», - сообщило агентство со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе Франции.

Отмечается, что с Россией еще предстоит найти компромисс по поводу конфликта.

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин не будут присутствовать на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: g20.org
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