Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
6 сентября 202322:14
Страны «Большой двадцатки» смогли выработать единый подход в оценке конфликта на Украине. Об этом пишет Bloomberg.
«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», - сообщило агентство со ссылкой на источник в дипломатическом корпусе Франции.
Отмечается, что с Россией еще предстоит найти компромисс по поводу конфликта.
Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин не будут присутствовать на мероприятии, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru