Власти Саратовской области опровергли информацию о проникновении украинской ДРГ
Власти Саратовской области призвали жителей игнорировать слухи о якобы проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в регион. В Telegram-каналах нескольких глав районов появились сообщения с просьбой сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.
Так, в Telegram-канале главы Пугачевского района Алексея Янина было отмечается, что распространяемая информация о диверсионной группе, якобы связанной с Украиной, является недостоверной. Он призвал жителей сохранять здравый смысл и не передавать далее неподтвержденные сведения.
Аналогичные предупреждения были опубликованы в Telegram-каналах глав Озинского, Базарно-Карабулакского, Лысогорского и Аткарского районов.
Ранее в Крыму и Севастополе оперативники ФСБ задержали троих украинских военных разведчиков. По данным следствия, они планировали и участвовали в диверсионных акциях, включая подрыв водонасосной станции, обеспечивающей Керчь, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru