Власти Саратовской области опровергли информацию о проникновении украинской ДРГ

Власти Саратовской области призвали жителей игнорировать слухи о якобы проникновении украинской диверсионно-разведывательной группы в регион. В Telegram-каналах нескольких глав районов появились сообщения с просьбой сохранять спокойствие и не распространять ложную информацию.

Так, в Telegram-канале главы Пугачевского района Алексея Янина было отмечается, что распространяемая информация о диверсионной группе, якобы связанной с Украиной, является недостоверной. Он призвал жителей сохранять здравый смысл и не передавать далее неподтвержденные сведения.