Власти Ровненской области подтвердили подрыв поезда с грузом для ВСУ
Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровненской области Украины, сообщает РИА Новости.
В результате сошел с рельсов поезд с грузом для Вооруженных сил Украины. Факт ЧП подтверждал глава местной областной администрации Александр Коваль. Подробности он не сообщил, обещая детали «по завершении оперативных действий».
Инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровненской области. С рельсов сошли десять вагонов.
Ранее стало известно о ликвидации высших офицеров ВСУ в районе Сум, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru