Пророссийское сопротивление подорвало железнодорожные пути в Ровненской области Украины, сообщает РИА Новости.

В результате сошел с рельсов поезд с грузом для Вооруженных сил Украины. Факт ЧП подтверждал глава местной областной администрации Александр Коваль. Подробности он не сообщил, обещая детали «по завершении оперативных действий».

Инцидент произошел в районе населенного пункта Судобичи Дубенского района Ровненской области. С рельсов сошли десять вагонов.

Ранее стало известно о ликвидации высших офицеров ВСУ в районе Сум, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

