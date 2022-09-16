Власти Новой Каховки сообщили о 10 взрывах над городом

Не менее 10 взрывов раздалось в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, сообщили в городской администрации. Там уточнили, что в действие вступила система противовоздушной обороны.

Накануне в результате удара со стороны вооруженных сил Украины в Новой Каховке было повреждено здание средней школы. Удар наносился из реактивных систем залпового огня HIMARS. Повреждения получили также стадион и парк. Из людей никто не пострадал.

Основными целями ВСУ становятся Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Таким образом украинская сторона стремится нарушить снабжение группировки российских войск на правом берегу Днепра в этом районе.

