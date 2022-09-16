Власти Новой Каховки сообщили о 10 взрывах над городом
Не менее 10 взрывов раздалось в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, сообщили в городской администрации. Там уточнили, что в действие вступила система противовоздушной обороны.
Накануне в результате удара со стороны вооруженных сил Украины в Новой Каховке было повреждено здание средней школы. Удар наносился из реактивных систем залпового огня HIMARS. Повреждения получили также стадион и парк. Из людей никто не пострадал.
Основными целями ВСУ становятся Каховская ГЭС, Антоновский мост и паромная переправа через Днепр в Херсоне, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Таким образом украинская сторона стремится нарушить снабжение группировки российских войск на правом берегу Днепра в этом районе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+59 035 / сут.
Умерли
386 тыс.+110 / сут.
Выздоровели
19,3 млн+50 020 / сут.
- В ЛНР подтвердили гибель генпрокурора Горенко и его заместителя
- IBU продлил запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских биатлонистов
- Минобороны РФ заявило о 400 убитых и раненых бойцах ВСУ
- Экс-депутат заявил, что у РФ есть основания для объявления войны Украине
- Минобороны РФ заявило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ
- Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
- Лидеры стран ШОС приняли самаркандскую декларацию
- В Киргизии подсчитали число пострадавших в результате конфликта с Таджикистаном
- Власти Новой Каховки сообщили о 10 взрывах над городом
- Познер опроверг информацию о своей госпитализации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru