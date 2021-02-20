Власти на Украине пообещали вернуть народу украденное
Украина обещает с помощью новых санкций «вернуть украденное у народа». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, пишет «Страна.ua».
По его словам, новые санкции планируется обсудить на очередном заседании СНБО. Меры в частности коснутся депутатов.
«Далее будут офшоры, собственность. Все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли?» — сказал Данилов.
Он указал, что СНБО будет принимать решение в отношении тех, кто «ни разу не работали, а имеют огромное состояние». Кроме того, Данилов анонсировал, что вскоре будут раскрыта информация о лицах, которые зарабатывают деньги в России и тратят их на «промывку мозгов» украинцам.
Ранее СНБО Украины ввел санкции в отношении лидера украинской условной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+12 953 / сут.
Умерли
82 876+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+17 484 / сут.
- В России выявлено 12 953 новых случая коронавируса
- Польша планирует ограничить передвижение на границах с Чехией и Словакией
- Прокуратура занялась смертельным обрушением в Норильске. Видео
- Власти на Украине пообещали вернуть народу украденное
- Названа дата выхода полнометражного Чебурашки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru