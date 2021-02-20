Власти на Украине пообещали вернуть народу украденное

«Далее будут офшоры, собственность. Все, что украдено с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли?» — сказал Данилов.

Он указал, что СНБО будет принимать решение в отношении тех, кто «ни разу не работали, а имеют огромное состояние». Кроме того, Данилов анонсировал, что вскоре будут раскрыта информация о лицах, которые зарабатывают деньги в России и тратят их на «промывку мозгов» украинцам.

Ранее СНБО Украины ввел санкции в отношении лидера украинской условной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги.

