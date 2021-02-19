На Украине ввели санкции против Медведчука
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении лидера украинской условной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его жены, передает РИА Новости.
Санкции Киева против Медведчука распространяются на все его имущество и будут длиться три года.
Также введены санкции против 19 юридических лиц и еще шести граждан.
Ранее соратник Медведчука, депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что распоряжение не выпускать самолеты с Медведчуком в Россию получила госавиаслужба Украины. Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в эфире НСН усомнился в этих словах Кивы.
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