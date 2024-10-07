Власти Литвы передадут Украине конфискованные в российском поезде штаны

Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда, следовавшего по маршруту Калининград-Москва, следует из сообщения пресс-службы литовской таможни. Изъятый груз будет передан Украине в качестве помощи.

Штаны были изъяты 2 октября на основании регламента Совета ЕС о санкциях против России, который предусматривает контроль над предметами, потенциально военного назначения. Литовские власти считают, что эта одежда могла быть предназначена для использования в зоне военной операции.