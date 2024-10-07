Власти Литвы передадут Украине конфискованные в российском поезде штаны
Литовские пограничники конфисковали пять пар камуфляжных штанов из поезда, следовавшего по маршруту Калининград-Москва, следует из сообщения пресс-службы литовской таможни. Изъятый груз будет передан Украине в качестве помощи.
Штаны были изъяты 2 октября на основании регламента Совета ЕС о санкциях против России, который предусматривает контроль над предметами, потенциально военного назначения. Литовские власти считают, что эта одежда могла быть предназначена для использования в зоне военной операции.
1 октября в другом поезде идущем из Калининграда, были также конфискованы пять маскировочных сетей, а в конце сентября — несколько сеток для укрытия артиллерийских орудий.
По данным литовской таможни, такие посылки обычно отправляются волонтерскими организациями из Калининградской области и предназначены для российских войск. Конфискованное оборудование передается украинской стороне в рамках поддержки. Литовские власти напомнили, что для перевозки военных грузов требуется специальное разрешение, однако в текущей ситуации такие документы не выдаются, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru