Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России

В городе Суджи Курской области в настоящее время присутствуют как подразделения ВС России, так и отдельные группы ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо врио губернатора региона Алексея Смирнова.

По его словам, контроль над городом находится в руках российских сил. Однако сплошной линии фронта в Судже нет, и украинские военные осуществляют попытки прорыва на отдельных участках.

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В Курской области в настоящее время продолжается уничтожение отдельных группировок украинских сил, при этом боевые действия развертываются в различных частях региона.

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:АтакаКурская ОбластьУкраина

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