Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России

В городе Суджи Курской области в настоящее время присутствуют как подразделения ВС России, так и отдельные группы ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на доверенное лицо врио губернатора региона Алексея Смирнова.

По его словам, контроль над городом находится в руках российских сил. Однако сплошной линии фронта в Судже нет, и украинские военные осуществляют попытки прорыва на отдельных участках.