«Не оставим на растерзанье»: Цеков объяснил планы по референдуму в Херсоне и Запорожье

Референдум о статусе перешедших под российский контроль территорий нужно проводить ради безопасности жителей этих регионов, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти осенью 2022 года. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».