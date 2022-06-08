«Не оставим на растерзанье»: Цеков объяснил планы по референдуму в Херсоне и Запорожье
Запорожье и Херсон нельзя оставлять на произвол судьбы, вне РФ они подвергаются куда большей опасности, чем та, которую может принести организация голосования, сказал в эфире НСН сенатор Сергей Цеков.
Референдум о статусе перешедших под российский контроль территорий нужно проводить ради безопасности жителей этих регионов, заявил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Референдум о вхождении Запорожской области в состав России может пройти осенью 2022 года. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
«Надеемся на то, что вся Запорожская область будет освобождена, и тогда мы будем проводить референдум на всей территории. С точки зрения безопасности в Запорожье гораздо хуже находиться в неопределенном состоянии, чем проводить референдум. Мы не можем оставить эту территорию на растерзание, мы будем ее защищать, хотя я думаю, что по ходу решения социально-экономических проблем, по мере получения гражданами Запорожья объективной информации ситуация будет лучше. Мы и сейчас знаем, что ситуация за 50%, то есть более 50% запорожцев хотят жить в России, а дальше, мне кажется, будет увеличиваться число желающих. На мой взгляд, голосовать надо тем, кто остался на территории, потому что те, кто уехал, сделали своеобразный выбор. Они будут возвращаться, им придется смириться с тем выбором, который сделали оставшиеся на этой территории», - предположил сенатор.
По мнению Цекова, проводить общероссийский референдум по статусу взятых под контроль территорий Запорожской и Херсонской областей нет смысла, так как россияне не будут против, а европейские страны его результат в любом случае не признают.
«Мы знаем, что большинство россиян выступают за то, что Запорожье и Херсонская область были частью России. Соцопросы же проводятся, результаты там более чем убедительные. Проводить общероссийский референдум не считаю целесообразным. Что бы мы ни проводили, международное сообщество с этими результатами не согласится. Мы для граждан Запорожья это будем делать, для граждан Российской Федерации, а не для так называемого европейского сообщества. Оно себя полностью дискредитировало в отношении всей Европы. Косово признали, и вообще там никакого референдума не проводили», - добавил Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация об отказе Москвы обсуждать с Киевом статус Запорожской и Херсонской областей не соответствует действительности.
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