Власти Харькова допустили принудительную эвакуацию семей с детьми

Принудительную эвакуацию населения могут распространить на Харьковский район, заявил в интервью «РБК-Украина» глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, власти рассматривают возможность эвакуации семей с детьми. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах области, уточнил Синегубов.

Глава администрации допустил, что эвакуация может затронуть даже те населенные пункты, которые располагаются в отдалении от границы.

В начале апреля МВД Украины заявило об отсутствии оснований для эвакуации жителей Харькова. Ведомство утверждает, что опасности окружения города нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЭвакуацияХарьковУкраина

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