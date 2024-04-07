Власти Харькова допустили принудительную эвакуацию семей с детьми
Принудительную эвакуацию населения могут распространить на Харьковский район, заявил в интервью «РБК-Украина» глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, власти рассматривают возможность эвакуации семей с детьми. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах области, уточнил Синегубов.
Глава администрации допустил, что эвакуация может затронуть даже те населенные пункты, которые располагаются в отдалении от границы.
В начале апреля МВД Украины заявило об отсутствии оснований для эвакуации жителей Харькова. Ведомство утверждает, что опасности окружения города нет, передает «Радиоточка НСН».
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