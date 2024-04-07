Власти Харькова допустили принудительную эвакуацию семей с детьми

По его словам, власти рассматривают возможность эвакуации семей с детьми. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах области, уточнил Синегубов.

Глава администрации допустил, что эвакуация может затронуть даже те населенные пункты, которые располагаются в отдалении от границы.

В начале апреля МВД Украины заявило об отсутствии оснований для эвакуации жителей Харькова. Ведомство утверждает, что опасности окружения города нет, передает «Радиоточка НСН».

