Власти Германии объяснили выплату пособий украинским беженцам

Предоставление украинским беженцам гражданских пособий вместо стандартных выплат, которые получают беженцы из других стран, позволяет избежать бюрократических барьеров. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте правительства Германии, сообщает ТАСС.

В документе также сказано, что это способствует их интеграции и укреплению на рынке труда.

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В Германии украинские беженцы получают Bürgergeld (гражданское пособие) в качестве исключения из общих правил. Этот вид помощи обычно предоставляется гражданам Германии и резидентам, потерявшим работу или оказавшимся в трудной финансовой ситуации.

Размер Bürgergeld выше, чем выплаты, предусмотренные Законом о предоставлении помощи претендентам на убежище. Пособие составляет от €506 до €563 на одного взрослого и €471 на подростков в возрасте от 15 до 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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