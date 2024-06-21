Власти Германии объяснили выплату пособий украинским беженцам

Предоставление украинским беженцам гражданских пособий вместо стандартных выплат, которые получают беженцы из других стран, позволяет избежать бюрократических барьеров. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте правительства Германии, сообщает ТАСС.

В документе также сказано, что это способствует их интеграции и укреплению на рынке труда.