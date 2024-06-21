Власти Германии объяснили выплату пособий украинским беженцам
Предоставление украинским беженцам гражданских пособий вместо стандартных выплат, которые получают беженцы из других стран, позволяет избежать бюрократических барьеров. Об этом говорится в разъяснениях, опубликованных на сайте правительства Германии, сообщает ТАСС.
В документе также сказано, что это способствует их интеграции и укреплению на рынке труда.
В Германии украинские беженцы получают Bürgergeld (гражданское пособие) в качестве исключения из общих правил. Этот вид помощи обычно предоставляется гражданам Германии и резидентам, потерявшим работу или оказавшимся в трудной финансовой ситуации.
Размер Bürgergeld выше, чем выплаты, предусмотренные Законом о предоставлении помощи претендентам на убежище. Пособие составляет от €506 до €563 на одного взрослого и €471 на подростков в возрасте от 15 до 18 лет, передает «Радиоточка НСН».
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