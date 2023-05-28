Власти Бердянска сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ

Система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на город Бердянск Запорожской области. Об этом сообщили местные власти в Telegram.

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Администрация объяснила звуки взрывов над городом работой сил ПВО. Все ракеты уничтожены, заявили власти.

Жителей города попросили сохранять спокойствие.

Минобороны России 28 мая сообщило о перехвате трех дальнобойных ракет ВСУ Storm Shadow. Также сбиты четыре украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: wikipedia.org
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