Украина

Владимир Зеленский сменит глав МИД и Минобороны

14 мая00:21

Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».

Разумков подчеркнул, что Зеленский планирует отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко и предложить новую кандидатуру. 

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Зеленский

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