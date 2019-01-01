Владимир Зеленский сменит глав МИД и Минобороны
Министр обороны и министр иностранных дел с вероятностью 99% не останутся на своих должностях, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, передает РИА «Новости».
Разумков подчеркнул, что Зеленский планирует отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко и предложить новую кандидатуру.
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