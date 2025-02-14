Вице-президент США Вэнс подчеркнул важность начала переговоров по Украине
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что ключевым шагом для разрешения ситуации вокруг Украины является начало переговоров. Он отметил, что важно установить контакты с другой стороной для поиска ответственного решения конфликта.
Вэнс, выступая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Мюнхенской конференции, подчеркнул важность взаимодействия между делегатами Украины и высокопоставленными американскими представителями, такими как госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Кит Келлог.
Он отметил, что основная цель США на конференции — начать диалог, который поможет положить конец конфликту.
По словам Вэнса, завершение конфликта должно быть осуществлено ответственно, что, по его мнению, возможно только через переговоры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Автоконцерн Hyundai рассматривает возможность вернуть завод в России
- ВСУ атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области
- Вице-президент США Вэнс подчеркнул важность начала переговоров по Украине
- Прокуратура назвала неосторожность с огнем причиной пожара в пансионате Анапы
- Россияне назвали самых привлекательных персонажей из игр
- Власти Белгородской области начинают отселение хутора Высокий
- Премьер Литвы: Переговоры Путина и Трампа станут «пинком под зад» для Европы
- Гончаренко: Соглашение с США не содержит гарантий безопасности для Украины
- Сборы фильма «Пророк. История Александра Пушкина» превысили 150 миллионов рублей
- МВД предупредило о проблемах в системе безопасности в WhatsApp
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru