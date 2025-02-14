Вице-президент США Вэнс подчеркнул важность начала переговоров по Украине

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что ключевым шагом для разрешения ситуации вокруг Украины является начало переговоров. Он отметил, что важно установить контакты с другой стороной для поиска ответственного решения конфликта.

Вэнс, выступая на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках Мюнхенской конференции, подчеркнул важность взаимодействия между делегатами Украины и высокопоставленными американскими представителями, такими как госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Кит Келлог.

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Он отметил, что основная цель США на конференции — начать диалог, который поможет положить конец конфликту.

По словам Вэнса, завершение конфликта должно быть осуществлено ответственно, что, по его мнению, возможно только через переговоры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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