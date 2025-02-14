Вэнс отказался считать Россию главной угрозой Европе
14 февраля 202518:11
Главные угрозы для Европы вовсе не Россия и не Китай. Такое заявление на Мюнхенской конференции по безопасности сделал вице-президент США Джей-Ди Вэнс.
Он напомнил об отмене выборов в Румынии и указал, что такая угроза есть и в Германии.
«Угроза внутри... Самая большая угроза в отношении Европы, та о которая я беспокоюсь», - заключил Вэнс.
Ранее вице-президент США допустил, что переговоры по Украине завершатся «сделкой, которая шокирует многих людей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru