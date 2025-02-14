Вэнс отказался считать Россию главной угрозой Европе

Он напомнил об отмене выборов в Румынии и указал, что такая угроза есть и в Германии.

«Угроза внутри... Самая большая угроза в отношении Европы, та о которая я беспокоюсь», - заключил Вэнс.

Ранее вице-президент США допустил, что переговоры по Украине завершатся «сделкой, которая шокирует многих людей», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».