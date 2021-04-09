Вице-премьер Украины заявил, что «Северный поток — 2» ослабит страну

Реализация проекта газопровода «Северный поток-2» может значительно ослабить Украину. Такое мнение выразил вице-премьер страны, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в своей статье для The Wall Street Journal.

Экс-министр экономики Украины раскрыл убытки Киева от запуска «Северного потока-2»

Как отметил политик, завершение строительства трубопровода обернется «в полной мере предсказуемыми последствиями».

«Украина будет непоправимо ослаблена, как только у России будет новый прямой газопровод в Германию», — цитирует Резникова Газета.ру.

Вице-премьер Украины считает, что с момента запуска «Северного потока-2» страна окажется отрезанной от Западной Европы.

Кроме того, по словам Резникова, Германия не нуждается в еще одном газопроводе. Украина же из-за «Северного потока-2» может потерять миллиарды долларов дохода от транзита газа.

Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» спрогнозировал ущерб Украины от запуска газопровода. По его словам, украинская сторона потеряет три миллиарда долларов. Однако, по мнению Ланового, эти убытки некритичны, поскольку средства «утопают в "бодяжке" "Нафтогаза"».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазопроводУкраинаСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры